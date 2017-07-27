Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Sturm Graz'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelede ağları sarsan Roman Neustadter, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

"HOCAM BANA GÜVENSİN İSTİYORUM"

Aykut Kocaman'a mesaj yollayan Roman, "İşlerin yoluna girmesi için zaman gerekiyor. Bu akşam bizim için gerekli olan, savaşı yapmaktı sahada. Birbirimizle sık sık konuşmamız gerekiyordu. Sadece 1 aydır berabere çalışıyoruz. Bu yolda devam etmek istiyorsak, hocamızın dediklerini yaparak devam etmeliyiz. Hocamızın geldiği ilk günden beri ona ne yapabileceğimiz kanıtlamaya çalışıyorum. Bana güvensin istiyorum. Bir Avrupa maçı oynadık, Avrupa zordur. Rakibimiz uzun zamandır birlikte oynayan bir takım ve önde iyi baskı yapıyorlardı. Zamanla daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada