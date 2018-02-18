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Roma'dan Cengiz Ünder'e Büyük Övgü!
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Roma'dan Cengiz Ünder'e büyük övgü!

ROMA'DAN CENGİZ ÜNDER'E BÜYÜK ÖVGÜ!

Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, Udinese karşısında takımın ilk golünü atan Cengiz Ünder ile ilgili, "Cengiz bizim için alkıllı bir seçimdi" dedi.

Tarih : 18 Şubat 2018, 14:10
Puan Ver : Roma'dan Cengiz Ünder'e Büyük Övgü!(9/10)5

Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, 2-0 kazandıkları Udinese maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Eusebio Di Francesco, Roma'nın ilk golünü atan Cengiz Ünder'den de övgü dolu sözlerle bahsetti.

"CENGİZ'İN GOLÜ BİREYSEL BECERİMİZİ GÖSTERDİ"

Roma'nın teknik patronu Cengiz'in kendisini çok geliştirdiğini ve artık daha fazla takım için oynadığını söylerken "Cengiz Ünder'in golü bireysel becerimizi gösterdi ve bu tip kitlenen bir maçı açmamızı sağladı. Cengiz, bizim için akıllıca bir tercihti. Oyun içindeki seçimlerini geliştirmesi gerekiyor ama geldiği döneme göre artık daha fazla takım için oynuyor. Onun en büyük gücü vuruş pozisyonuna çok çabuk geçmesi. Bu da rakibinin onu kapatmasını zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder, Roma'nın Udinese'yi 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atarken, milli oyuncu son 3 maçta toplam 4 gole imza atma başarısı gösterdi.

"CENGİZ YAŞAYAN BİR İKON"

Roma Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Cengiz, yaşayan bir ikon." ifadesine yer verildi.

Cengiz'in takım arkadaşlarından Federico Fazio ise "Cengiz harika işler çıkarmaya devam ediyor. Genç, mütevazı ve her zaman öğrenmek isteyen bir oyuncu. Bunu da her idmanda gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Bu arada, kulübün internet sitesinde başlatılan "Udinese-Roma maçının en iyisi" anketinde de Cengiz Ünder açık ara lider konumda bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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