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roma'da patlama

ROMA'DA PATLAMA

Son dakika haberlere göre, İtalya'nın başkenti Roma'da meydana gelen patlamada bir aracın hasar gördüğü bildirilirken, yerel basında patlamanın meydana geldiği bölgeyle ilgili çelişkili ifadeler yer aldı.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 11:57
Puan Ver : Roma'da Patlama(10/10)8


Son dakika bilgilere göre İtalya'nın başkenti Roma'da bir patlama gerçekleştiği bildirildi. Independent'ın haberine göre patlamanın ardından herhangi bir yaralı olduğuna dair bilgi gelmedi, fakat çevredeki bir arabanın hasar aldığı kaydedildi.



Il Giornale'den aktarılan habere göre yetkililer, olayın bir mektupla gelen bombadan kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Öte yandan RT, yerel basında patlamanın bir postane karşısında veya Birleşmiş Milletler binası yakınında gerçekleştiğine dair çelişkili ifadeler yer aldığını bildirdi.



 



kaynak:milliyet








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