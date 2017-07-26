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Roma'da Oynayan Cengiz Ünder, Tottenham Maçında İlk Golünü Attı
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Roma'da Oynayan Cengiz Ünder, Tottenham Maçında İlk Golünü Attı

ROMA'DA OYNAYAN CENGİZ ÜNDER, TOTTENHAM MAÇINDA İLK GOLÜNÜ ATTI

İtalyan ekibi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, Tottenham'ı 3-2 yendikleri hazırlık maçında ilk golünü attı.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 09:30
Puan Ver : Roma'da Oynayan Cengiz Ünder, Tottenham Maçında İlk Golünü Attı(10/10)6

Tottenham ile Roma, RB Arena'da karşı karşıya geldi. Hazırlık maçının galibi 3-2'lik skorla Roma oldu.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Diego Perotti, 70. dakikada Cengiz Ünder ve 90. dakiada Marco Tumminnello oldu. Tottenham'ın golleri 87. dakikada Harry Winks ve 90. dakikada Vincent Janssen'den geldi.

CENGİZ İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ

Cengiz Ünder, mücadeleye yedek başlarken 46. dakikada Roma formasıyla ilk maçına çıktı ve golü buldu.

Roma, bir sonraki hazırlık maçında Juventus ile 30 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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