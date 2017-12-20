ROMA'DA OYNAYAMAYAN CENGİZ ÜNDER, TORİNO'YA GİDİYOR
İtalyan ekibi Torino, Roma'da forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katacak.
İtalya'ya büyük umutlarla giden ve Roma forması altında sezona iyi başlayan Cengiz Ünder, ilerleyen haftalarda yedek kulübesine mahkum olmuştu. Ve, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan milli oyuncu gözden düştü. Kiraya verilecek Cengiz'in yeni takımı belli oldu.
TORINO HAREKETE GEÇTİ
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Torino, genç oyuncunun kiralanması için harekete geçti. Genelde Schick, El Shaarawy, Gerson gibi isimlerin arkasında yedekte bekleyen Cengiz, Torino'ya transferiyle birlikte daha fazla forma giyme şansı bulabilir.
GİTMESİ KESİN GİBİ
Fakat sportif direktör Monchi'nin şimdilik bu transfere karşı çıktığı ve son kararın Cengiz'le görüşüldükten sonra verileceği kaydedildi. Ancak, genç oyuncunun Torino'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Bu sezon toplam 9 lig maçında 313 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncusu gol katkısı yapamamıştı. Cengiz için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da devrede oldukları iddia ediliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar