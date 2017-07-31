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Roma'da Cengiz devri başladı

ROMA'DA CENGİZ DEVRİ BAŞLADI

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Juventus'la oynanan maçtaki performansıyla dikkat çekti, penaltı vuruşunu da gole çevirdi.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 12:30
Puan Ver : Roma'da Cengiz Devri Başladı(8/10)4

Avrupa'nın dev takımlarının yarıştığı Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Milli gururumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, İtalyan devi Juventus ile karşılaştı. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 biterken Juventus, Roma'yı penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup etti. Cengiz Ünder'in sonradan oyuna girip harika bir performans ortaya koyduğu maçta Milli yıldızımız seri penaltı atışlarında bir de gol attı.

CHIELLINI'Yİ ZORLADI

Sabah'ın haberine göre, Roma taraftarı ve basının da yakından takip ettiği Cengiz Ünder, Juventus'un başarılı defansı Giorgio Chiellini'ye zor anlar yaşatırken karşılaşmanın en etkili isimlerinden biri oldu.

MAÇIN NORMAL SÜRESİ 1-1 BİTTİ

Karşılaşmanın 29. dakikasında Mario Mandzukic ile öne geçen Juventus ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise sahneye Edin Dzeko çıktı ve dakika 74'te durumu eşitledi.

Penaltılara kalan maçta Cengiz Ünder takımının 5. penaltı atışını gole çevirdi ancak Juventus Roma'yı 5-4 mağlup etti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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