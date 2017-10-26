ROMA TEKNİK DİREKTÖRÜ: CENGİZ ÜNDER DİL KONUSUNDA ZORLUK YAŞIYOR
Roma Teknik Direktörü, "Cengiz Ünder'in performansından memnunum ancak hala dil ile ilgili bazı zorluklar yaşıyor." dedi.
İtalya Ligi ekiplerinden AS Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, Cengiz Ünder'in iyi bir performans ortaya koymakta olduğunu, ancak kendine daha fazla güvenerek oynaması gerektiğini söyledi.
Ligin 10'uncu haftasında Olimpiyat Stadı'nda Crotone'yi ağırlayan Roma, müsabakadan 1-0 galip ayrılırken Cengiz Ünder ilk 11'de forma giyme şansı buldu ve 64 dakika sahada kaldı. Eusebio Di Francesco, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu sezon transfer olduğu sarı-kırmızılı ekipte 3'üncü kez ilk 11'de kendisine yer bulan Cengiz Ünder'in şimdiye kadar ortaya koyduğu performansını değerlendirdi.
"BAZI ZORLUKLAR YAŞIYOR"
"Cengiz'in antrenmanlardaki performansı gayet iyi" diyen Di Francesco, "Ancak yapmasını istediğim şeyleri anlama bakımından halen dil ile ilgili bazı zorluklar yaşıyor" dedi.
"KENDİNE DAHA FAZLA GÜVENEREK OYNAMALI"
20 yaşındaki oyuncunun, Crotone karşısında mükemmel hareketler yaptığını söyleyen Di Francesco, "Ancak takım arkadaşları ona topu paslama konusunda daha erken hareket edebilirdi" diye konuştu. Di Francesco, "Cengiz, kesinlikle kaleye atak yapma konusunda kendisini biraz daha geliştirmeli ve kendine daha fazla güvenerek oynamalı. Ancak o henüz 20 yaşında ve ileriye dönük düşünürsek kendisini geliştireceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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