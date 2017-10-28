Sezon başında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder yeni takımında 4 ayı geride bıraktı.

İtalya kariyerinin ilk dönemini Roma'nın Maç Günü dergisine değerlendiren milli futbolcu, kendisini ispatlamak için gol atmak istediğini söyledi ve Spor Toto Süper Lig ile Serie A'yı karşılaştırdı.

"SADECE DAHA FAZLA DAKİKAYA İHTİYACIM VAR"

İlk golü için sabırsız olduğunu dile getiren genç oyuncu şunları söyledi:

"İlk 2 ayım zordu ama her geçen gün iyiye gidiyorum. Crotone karşısında üçüncü kez ilk 11'de sahaya çıktım ve kendimi gerçekten mutlu hissediyorum. Dille ilgili problemlerim hala sürüyor ama teknik direktör Eusebio Di Francesco bana çok yardımcı oluyor. Kendimi tanıtmak ve takıma uyum sağlamak için antrenmanlarda çok sıkı çalışıyorum. İlk golünüzü atmak her zaman zordur, Crotone karşısında fırsatlar yakaladım ama bunları değerlendiremedim. Umarım en kısa sürede golle buluşurum ve birçok golün habercisi olur. Sadece daha fazla dakikaya ihtiyacım var"

"İTALYA'DA OYUN DİSİPLİNİ ÇOK ÖNEMLİ"

Serie A ve Türkiye'de oynanan futbolun farkının sorulması üzerine ise Cengiz, "İtalya'da oyun disiplini çok önemli. İki ligde de fiziksel mücadele yoğun ama İtalya belki biraz daha zorlu. Başlangıç benim için kolay olmadı. Benevento karşısında ilk maçın ikinci yarısında gerçekten sıkıntılı anlar yaşadım. Sonuç olarak iki lig arasında fazla fark olduğunu düşünmüyorum ama Serie A'da kalitenin daha fazla olduğunu söyleyebilirim" cevabını verdi.

Roma formasıyla bugüne kadar 3'ü ilk 11'de olmak üzere 6 maça çıkan Cengiz Ünder henüz skora katkı yapamadı.

Kaynak: haberinburada