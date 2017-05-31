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roma, de rossi ile sözleşme yeniledi

ROMA, DE ROSSİ İLE SÖZLEŞME YENİLEDİ

İtalya Serie A ekibi Roma, takım kaptanı De Rossi'nin sözleşmesini 2019'a kadar uzattı.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 16:23
Puan Ver : Roma, De Rossi İle Sözleşme Yeniledi(5/10)6


İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, kaptan Daniele De Rossi ile Haziran 2019'a kadar yeni sözleşme imzaladı.



Teknik direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayıran başkent ekibi, efsane futbolcusu Francesco Totti'nin aktif futbol kariyerini noktalamasının ardından iç transfer çalışmalarına başladı.



İlk olarak Hollandalı orta saha oyuncusu Kevin Strootman'ın sözleşmesini uzatan Roma, bugün de takımın kaptanı De Rossi ile yeni mukavele yaptı.



Profesyonel kariyerinde sadece Roma forması giyen İtalyan milli oyuncu, genel direktör Mauro Baldissoni ve takımın yeni sportif direktörü "Monchi" lakaplı Ramon Rodriguez Verdejo'nun katıldığı törende 2 yıllık sözleşmeye imza attı.



 



kaynak:sabah








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