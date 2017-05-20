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roma açık'ta nadal sürprizi

ROMA AÇIK'TA NADAL SÜRPRİZİ

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerde seribaşı raketlerden Rafael Nadal, Milos Raonic, Marin Cilic elendi. Novak Djokovic-Juan Martin Del Potro maçı ise yoğun yağış nedeniyle tamamlanamadı.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 12:18
Puan Ver : Roma Açık'ta Nadal Sürprizi(9/10)8


Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda oynanan, erkeklerde 4 milyon 507 bin 375 bin avro, kadınlarda 3 milyon 76 bin 495 dolar ödüllü turnuvaya çeyrek final maçlarıyla devam edildi.



Dünya 2 numarası Sırp raket Novak Djokovic ile Arjantinli raket Juan Martin Del Potro arasında akşam başlayan maç olumsuz hava koşulları yüzünden yarıda kaldı.



Mücadelenin ilk setini Djokovic 6-1 kazandı, ikinci sette Del Potro 2-1 öndeyken aniden bastıran şiddetli yağış dolayısıyla maça önce bir süre ara verildi. Yağışın şiddetini artırarak devam ettirmesi nedeniyle karşılaşma ertelendi.



4 numaralı seribaşı ve bu turnuvanın erkeklerde en çok kazanan ismi İspanyol Rafael Nadal ise bu sezon Barcelona ve Madrid Açık finallerinde yendiği Avusturyalı Dominic Thiem'e bu kez 6-4 ve 6-3'lük iki setle boyun eğerek erken veda etti. Thiem, yarı finalde Djokovic ile eşleşti.



5 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic de turnuvadaki performansıyla dikkati çeken 16 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev'e 7-6(4) ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi. Zverev'in yarı finaldeki rakibi ABD'li John Isner oldu.



Isner de 6 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic'i çok çekişmeli geçen maçın ardından mağlup etti. John Isner, Hırvat rakibini 7-6(3), 2-6 ve 7-6(2)'lik üç set sonucunda 2-1 yenerek yarı finale çıktı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Roma  Açık  Ta  Nadal  Sürprizi    haber

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