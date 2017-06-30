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Rolls-Royce'dan İngiltere'ye 150 Milyon Sterlinlik Yatırım
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rolls-royce'dan ingiltere'ye 150 milyon sterlinlik yatırım

ROLLS-ROYCE'DAN İNGİLTERE'YE 150 MİLYON STERLİNLİK YATIRIM

Rolls-Royce İngiltere'de yeni bir test merkezi oluşturulması için toplam 150 milyon sterlin yatırım yapılacağını açıkladı.

Tarih : 30 Haziran 2017, 10:36
Puan Ver : Rolls-Royce'dan İngiltere'ye 150 Milyon Sterlinlik Yatırım(5/10)5


Şirketten yapılan açıklamada İngiltere'nin Derby kentinde yeni bir test merkezi oluşturulması için 150 milyon sterlin seviyesinde yatırım yapılmasına karar verildiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca İngiltere'de Derby, Hucknall ve Annesley kentlerindeki tesislerde çalışan toplam 7 bin çalışanın önümüzdeki dönemde işlerine devam edeceğinin garantisi verildi.



Yeni test merkezine yapılacak yatırımın da 200 kişiye yeni istihdam alanı sağlayacağı vurgulandı.



İngiltere'nin önde gelen sendikalarından Unite'ın Sorumlusu Simon Hemmings ise, "25 yıl boyunca tüm tesislerde çalışanların pozisyonlarının korunması planlanıyor. Bu ekonomiye yüzlerce milyon sterlin katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.



 



kaynak:ahaber








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