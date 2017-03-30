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rolls-royce'dan dünyada bir ilk! elmas kaplamalı boya

ROLLS-ROYCE'DAN DÜNYADA BİR İLK! ELMAS KAPLAMALI BOYA

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce dünyada bir ilki gerçekleştirerek elmas kaplamalı boyalı Elegeance modelini üretti.

Tarih : 30 Mart 2017, 12:16
Puan Ver : Rolls-Royce'dan Dünyada Bir İlk! Elmas Kaplamalı Boya(6/10)4


Bespoke araç terziliği, mühendisliği ve işçilik özellikleri, Rolls-Royce siparişi veren tüm duayenlerin kişisel istek ve arzularına en mükemmel şekilde uyacak bir araç sahibi olacakları gerçeğini adeta gözler önüne seriyor. Kısacası, Bespoke'un Rolls-Royce demek olduğuna şahit oldular.



'Dünyanın ilk elmas kaplamalı boyasıyla boyanmış Elegance modelini sergileyerek sadece onların "hayalin ötesini yaratabileceklerini" ve lüks araç anlayışlının geldiği son noktayı gösterdi.



 



kaynak:ahaber








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