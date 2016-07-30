İngiliz ultra lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce için yeni bir gün başlıyor. Rolls-Royce Dawn, şirket için adı gibi yeni bir şafağı temsil ediyor.



İngiliz ultra lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce için yeni bir gün başlıyor. Rolls-Royce Dawn, şirket için adı gibi yeni bir şafağı temsil ediyor.



Rolls-Royce Motor Cars, bir etkinlikle Dawn'ın uzun bir zamandır beklenen lansmanını kutladı. İkonik araç, Dawn, Rolls-Royce Dawn'ın 1940 ve 1950'lerdeki (o zamanlar ise Silver Dawn idi) az rastlanan üstünlüğüne ve zamana yenik düşmeyen üstü açık arabalarından ilham almış. Tasarım ekibinin amacı, Rolls-Royce'un tasarım dilinin evrimine uyum sağlamak ve son derece modern, dört koltuklu süper lüks üstü açık mimariyi bu dille buluşturup bünyesine dahil etmek ve uzun süredir istenen satış rakamlarına ulaşmak.



Rolls-Royce Dawn, eşsiz bir üstü açık araç deneyimini sunuyor ve otomobil müdavimlerinin gözlerine kamaştırıyor. 881 bin 360 Euro'dan başlayan fiyat etiketine sahip otomobil, V12 motoruyla 563 beygirlik güç ve 780 NM tork değerine sahip aracın. 0-100 km/s hızlanması ise 5.1 saniye olarak belirlenmiş. Kara roketi haşmetli otomobil son hızı ise, üretici tarafından elektronik olarak 250 kilometre olarak sınırlandırılmış.



AMD RX 460 Tanıtıldı! İşte Tüm Detaylar!