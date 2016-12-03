Rolls-Royce ve S.U.V (Çok Yönlü Arazi Aracı) birlikteliği… Birkaç yıl öncesine kadar gerçeklik dışı hatta ciddi bir halüsinatif bir bozukluk olarak görülebilecek şey, şimdi gerçek oldu.



Rolls-Royce ve S.U.V (Çok Yönlü Arazi Aracı) birlikteliği… Birkaç yıl öncesine kadar gerçeklik dışı hatta ciddi bir halüsinatif bir bozukluk olarak görülebilecek şey, şimdi gerçek oldu.







2000'li yılların başında Rolls-Royce'un bir arazi aracı üreteceğini ve bu aracı, gururla piyasaya süreceğini iddia etseniz, sanrı gördüğünüzü düşünebilirdik. Ne var ki Porsche, Lamborghini, Maybach, Aston Martin gibi markaların S.U.V araçları ile tanıştığımızdan beri hiçbir şeyin imkansız olmadığı kanaati güdüyoruz.



Firmanın ilk S.U.V. modeli Rolls Royce Cullinan, son anda ters yönde bir mucize gerçekleşmezse 2018 yılında, yollardaki yerini alacak. Asil İngiliz markası, bu konuda resmi açıklamayı yaptı bile. Hatta kamuflajlı fotoğraflar dahi yayınlandı.



İngiliz ultra-lüks otomobil üreticisinin çok yönlü arazi aracı Project Cullinan kod adıyla tanınacak. Project Cullinan, Royce'un ünlü modeli Phantom ile aynı altyapıyı paylaşacak. 110 yıllık firma geçmişinde bu tür bir araç, ilki temsil edecek.



Gerçi İngilizler; araç için S.U.V. tanımını kullanmaktan kaçınıyor ve Project Cullinan'a; “Her araziye uygun, yüksek araç” ibaresini uygun görüyor. Elbette bu, SUV tanımıyla fazlasıyla benzer. Yani İngilizlerin, zaten bildikleri bir konuda itirazlarının fazlasıyla beyhude olduğunu düşünüyoruz.



Project Cullinan, platform kardeşi Phantom gibi 6.8-litrelik 12 silindirli bir motordan faydalanacak. Project Cullinan, buna ek olarak bir hybrid motor seçeneğine de sahip olacak.



Rolls-Royce'un arazi aracı; BMW X6, BMW X5 ve Porsche Cayenne gibi modellere doğrudan meydan okuyacak. Fiyat konusu ise şimdilik bir muamma ancak pek çok faninin ulaşamayacağı düzeyde konumlandırılacağı kesin.



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