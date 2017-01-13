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roland'dan youtube için ses mikseri

ROLAND'DAN YOUTUBE İÇİN SES MİKSERİ

Roland'ın ürettiği YouTube için ses mikseri olan Go:Mixer özellikle canlı yayınlardaki ses sorunlarının önüne geçiyor.

Tarih : 13 Ocak 2017, 09:46
Puan Ver : Roland'dan Youtube İçin Ses Mikseri(10/10)8


Roland'ın ürettiği YouTube için ses mikseri olan Go:Mixer özellikle canlı yayınlardaki ses sorunlarının önüne geçiyor.



Müzik araçları, enstrümanlar ve ses sistemleri denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Roland, YouTube yayıncıları ve özellikle mobil cihazlarından yayın yapan kişiler için özel YouTube için ses mikseri üretti.



Müzisyenler, pocast yapanlar, canlı yayıncılar için ses kalitesinde hayat kurtarabilecek bu cihaz yalnızca 9,5 santimetre eninde ve 2,5 santimetre kalınlığında.



Çoğunlukla videoların seyredilebilir olmasının en büyük etkeni ses kalitesidir. Video kaydederken sesin iyi olması için senkronizasyon, kayıt kalitesi, miksleme gibi yığınla teferruatla uğraşmak zorunda kalırız. Hele canlı yayında bunları ayarlamak işkence haline gelebilir.



YouTube için ses mikseri olan Go:Mixer, doğrudan cep telefonuna bağlanarak ve kaydedilen sesi ön amplifikasyondan geçirerek, aynı zamanda miksajını da yaparak tüm bu dertleri bir anda çözüme kavuşturabilirmiş gibi görünüyor. Üzerinde gitar ve mikrofon için ayrı girişleri var. Ayrıca başka müzik entsrümanlarını aynı anda bağlamak için de girişleri bulunuyor. Tüm bu özelleştirilmiş girişlerin kendi ayar butonları var. Hala yetmiyorsa iki tane de doğrudan 3,5 milimetre jak girişi ile başka ses kaynakları da bağlanabiliyor. Enstrümanlar ve diğer ses girişleri ayarlandıktan sonra doğrudan cep telefonuna, oradan da kayıt veya canlı yayın yaptığınız programa iletiliyor. Her ne kadar bu YouTube için ses mikseri olsa da Roland stereo ses çıkışı da eklemiş. Böylece farklı bir cihaza da ses kaydı yapılabiliyor.



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Etiketler: Roland  Dan  Youtube  İçin  Ses  Mikseri    haber

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