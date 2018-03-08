ROKETSAN'IN ÜRETTİĞİ FÜZELERİN TEST ATIŞLARI YAPILDI
Sinop'ta, ROKETSAN tarafından geliştirilen füzelerin test atışları gerçekleştirildi. Test atışlarının yapıldığı bölgede emniyet müdürlüğü geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.
Sinop'ta, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen füzelerin test atışları gerçekleştirildi.
ATIŞLAR BUGÜN SONA ERDİ
Füze test atışlarının yapıldığı bölgede emniyet müdürlüğü geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Atışların yapıldığı saatlerde bölgeye giriş ve çıkışlar polis tarafından kapatıldı. Aynı zamanda balıkçıların denize açılması yasaklandı. Milli Savunma Bakanlığı'na devri yapılan eski radar üssünde konuşlanan füze test atış alanından gerçekleştirilen Füze Test ve Eğitim atış faaliyetlerinin bugün sonlandırılacağı belirtildi.
FÜZELER ROKETSAN TARAFINDAN ÜRETİLİYOR
Atışlar, soğuk savaş yıllarında ABD tarafından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) karşı dinleme amaçlı kurulan ve 1992 yılında kaldırılan Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın yüzde 35.5 ile en büyük hissedarı olduğu Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından yapılıyor.
Kaynak: haberinburada
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