KİLİS'e, dün roket mermilerine hedef olarak ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören 14 yaşındaki Muhammet Emre Aslan da hayatını kaybetti. Aslan'ın ölümüyle kentte Suriye tarafından gelen roketlerle yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükselmiş oldu.







Gündüz 2 roket mermisinin boş araziye düştüğü Kilis'e dün akşam saatlerinde Suriye tarafından atılan 3 katyuşa mermisi Yavuz Sultan Selim ve Mehmet Rıfat Kazancıoğlu mahallelerine isabet etti. Sokaklarda meydana gelen patlama sonrası şarapnel parçalarının isabet etmesiyle yaralanan 7 kişi ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 62 yaşındaki Hatice Evran ile 41 yaşındaki Abdullah Kaçan kurtarılamayarak öldü. Tedavisi süren yaralılardan 14 yaşındaki Muhammed Emre Aslan da sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.







5'İ SURİYELİ 15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ







Suriye'nin IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden geçen Ocak ayından itibaren ateşlenen katyuşa roketatar mermileri sınırı aşarak Kilis kent merkezine düşmeye başladı. Bugüne kadar 50'ye yakın roket atar mermisinin atıldığı kentte meydana gelen patlamalarda dün yaşamını yitirenlerle birlikte 5'i Suriyeli 15 kişi hayatını kaybetti, 40'ı aşkın kişi de yaralandı.







IŞİD HEDEFLERİNE TOP YAĞIYOR







Gerginliğin had safhada olduğu Kilis kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan roketlerin ateşlendiği IŞİD denetiminde Suriye'nin Bab bölgesi ise topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Gece boyu süren ve gündüz de sık aralıklarla sınırda konuşlu topçu birlikleri Bab bölgesindeki IŞİD mevzilerine Fırtına obüsleriyle top atışı yapıyor. Kilis'in Arpakezmez Köyü karşısında bulunan top atışı altındaki Suriye'nin IŞİD denetimindeki Kerferganni, Savran ve Baragat köylerine muhaliflerin oluşturduğu Fetih Ordusu da ağır silahlarla saldırdı. Sınıra yakın noktadaki köylerde IŞİD ile muhalifler arasındaki çatışma sesleri Türkiye tarafından da duyulurken, bölgeden sık sık dumanlar da yükseliyor.







HER TÜRLÜ YÜRÜYÜŞ VE TOPLANTI YASAK







Kilis'te açık alanda düzenlenecek her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş valilik tarafından alınan kararla 30 gün süreyle yasaklandı.