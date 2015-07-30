Doğubayazıt'ta zırhlı kobra aracına PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada biri ağır üç uzman çavuş yaralandı. Ağır yaralı asker helikopterle Erzurum'a gönderildi



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak karayolunda, devriye görevi yapan zırhlı kobra aracına Ağrı Dağı eteklerindeki Yaygınyurt köyü yakınlarında dün saat 11.00 sıralarında bir grup PKK'lı tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kuvvetlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada biri ağır, üç Jandarma uzman çavuş yaralandı. Durumu ağır olan uzman çavuş helikopterle hemen Erzurum'a sevk edilerek Maraşal Çakmak Askeri Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Diğer 2 uzman çavuş da Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavilerinin ardından Ağrı'ya sevk edildi.



Saldırının ardından Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan helikopter destekli operasyon sürüyor.