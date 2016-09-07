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roket patladı spacex'e 50 milyon dolar borç çıktı

ROKET PATLADI SPACEX'E 50 MİLYON DOLAR BORÇ ÇIKTI

Elon Musk'ın uzay gemileri üreten SpaceX şirketi, geçen hafta Florida'daki uzay üssünden ateşlenen roketin havaya uçmasıyla, ağır bir borcun altına girdi.

Tarih : 07 Eylül 2016, 10:36
Puan Ver : Roket Patladı Spacex'e 50 Milyon Dolar Borç Çıktı(6/10)4


Elon Musk'ın uzay gemileri üreten SpaceX şirketi, geçen hafta Florida'daki uzay üssünden ateşlenen roketin havaya uçmasıyla, ağır bir borcun altına girdi.



 



NASA'nın yeni uydusunu yörüngeye yerleştirmesi gereken insansız uzay gemisinin kalkış sırasında havaya uçması nedeniyle Florida'nın üzerini büyük bir yangın bulutu kaplamış, patlama nedeniyle oluşan duman bulutu onlarca kilometre öteden görülmüştü.



Uyduyu inşa eden, aynı zaman Facebook'un da ortak olduğu Spacecom şirketi şimdi Elon Musk'tan uydunun tazminatı olan 50 milyon doları istiyor. Ayrıca İsrail temelli bir şirket olan Spacecom, uydunun kaybedilmesi nedeniyle kısa ve ortada elde edeceği gelirden olduğunu ve bunun da 30 milyon dolar ile 123 milyon dolara arasında bir zarar olduğunu dile getiriyor.



Öte yandan SpaceX henüz tazminat talebine cevap vermiş değil. Patlama hakkında soruşturma yürüten SpaceX, yaşananlardan dolayı şaşkın görünüyor. Daha önce 70 fırlatma yapan ve yörüngeye 10 milyar dolar değerinde uydu ve malzeme taşıyan SpaceX, bu patlamanın neden yaşandığını anlamadan uzaya yeni kargo gönderilmeyecek gibi görünüyor.



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Etiketler: Roket  Patladı  Spacex  E  50  Milyon  Dolar  Borç  Çıktı    haber

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