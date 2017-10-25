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Rodallega'dan ırkçılık iddiası: Bunu kabul edemem

RODALLEGA'DAN IRKÇILIK İDDİASI: BUNU KABUL EDEMEM

Çorum Belediyespor maçında rakibine kafa attığı için kırmızı kart gören Trabzonsporlu Hugo Rodallega, "Irk ayrımcılığını kabul edemem" diyerek rakibinin ırkçılık yaptığını söyledi.

Tarih : 25 Ekim 2017, 23:40
Puan Ver : Rodallega'dan Irkçılık İddiası: Bunu Kabul Edemem(7/10)3

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum Belediyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rakibini 6-0 yenen Bordo Mavililer, 5. tura yükseldi.

RODALLEGA RAKİBİNE KAFA ATTI

Ancak maçta yaşanan bir olay karşılaşmanın önüne geçti. Maçta iki gol atan Trabzonsporlu Rodallega, 63. dakikada rakibine kafa attığı için kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Doğrudan kırmızı gören Rodallega, ligdeki Galatasaray maçında da cezalı duruma düştü.

"RAKİP OYUNCU IRKÇILIK YAPTI"

Twitter hesabından olayla ilgili açıklama yapan tecrübeli futbolcu, "Tepkimin profesyonelce olmadığını biliyorum. Irk ayrımcılığını kabul edemem. O an çok rahatsız hissettim" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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