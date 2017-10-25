RODALLEGA'DAN IRKÇILIK İDDİASI: BUNU KABUL EDEMEM
Çorum Belediyespor maçında rakibine kafa attığı için kırmızı kart gören Trabzonsporlu Hugo Rodallega, "Irk ayrımcılığını kabul edemem" diyerek rakibinin ırkçılık yaptığını söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum Belediyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rakibini 6-0 yenen Bordo Mavililer, 5. tura yükseldi.
RODALLEGA RAKİBİNE KAFA ATTI
Ancak maçta yaşanan bir olay karşılaşmanın önüne geçti. Maçta iki gol atan Trabzonsporlu Rodallega, 63. dakikada rakibine kafa attığı için kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Doğrudan kırmızı gören Rodallega, ligdeki Galatasaray maçında da cezalı duruma düştü.
"RAKİP OYUNCU IRKÇILIK YAPTI"
Twitter hesabından olayla ilgili açıklama yapan tecrübeli futbolcu, "Tepkimin profesyonelce olmadığını biliyorum. Irk ayrımcılığını kabul edemem. O an çok rahatsız hissettim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar