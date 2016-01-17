





Oyun dünyasının dahilerinden biri olarak olarak kabul edilen Leslie Benzies, 17 yıldır hizmet verdiği Rockstar Games'den ayrılacağını açıkladı. Uzmanlara göre, Leslie Benzies, 2014 Eylül ayından itibaren tomurcuklanan bir kaosun kurbanı oldu. Sızan bilgilere bakılırsa Leslie Benzies'in, “Kutsal İstihbarat” adı verilen skandalın sorumluları arasında. Rivayete göre Leslie Benzies, Rockstar'ın stratejilerini basına sızdırmakla suçlanıyor.



Leslie Benzies, kariyerine DMA Design'da (Rockstar Games'in önceki adı) başladı. GTA 3'ten beri satışa sunulan tüm Grand Theft Auto yapımlarının baş yapımcısı oldu. Red Dead Redemption'un yaratıcı takımında da liderlik görevi üstlendi. Leslie Benzies, özellikle GTA V'nin tekli oyuncu senaryosunun yazımıyla ünlendi.



Rockstar üst düzey yönetimi, Leslie Benzies ile ilgili, teknoloji sitesi Engadget'a, “Son derece” dikkatli açıklamalarda bulundu. Firma sözcüsü, “Leslie'nin aramızda geçen 15 yılının kutsanmış bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Birlikte akıl almaz başarılara imza attık ve pek çok kez dünyanın en çok satan oyunlarını, onun sayesinde geliştirdik. Onu daima bir dost olarak hatırlayacağız. Onu çok özleyecek olsak da Leslie'ye sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Eminiz ki, her zamanki gibi, iyinin en iyisi olacak.” açıklamalarıyla, gizeme gizem kattı.



Yine söylentilere göre, Leslie Benzies'in hesabına, “Kutsal İstihbarat Gününde” 500.000 dolar yatırıldı. Bu miktarın neden veya kim tarafından ödendiği ise asla basınla paylaşılmadı.



Biz oyun müdavimlere olarak, bunları es geçiyor ve GTA 6 ile Read Dead serisinin geleceğini merak etmekle yetiniyoruz.



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