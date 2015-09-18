ROBOTLAR YÜZÜNDEN BU MESLEKLER İŞSİZ KALACAK
Bir masada oturarak mı çalışıyorsunuz? Yoksa taksi şoförü müsünüz? İşiniz ağır yükleri taşımak mı? Bir dakika durun ve kendinize sorun, sizin yerinizde bir robot ya da makine olsaydı, bu işi daha mı iyi yapardı?
Maalesef cevap muhtemelen "Evet".Robotların insan gücünün yerini alacağı ve insanları işlerinden edeceği öngörüsü artık yalnızca akademik bir tartışma değil. Boston Danışma Grubu 2025'te bugünkü işlerin yaklaşık dörtte birinin akıllı yazılımlar veya robotlar tarafından yapılır hale geleceğini söylüyor. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre ise İngiltere'deki işlerin %35'i 20 yıl içinde makineleşebilir.
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