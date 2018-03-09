ROBİN VAN PERSİE'YE HOLLANDA'DA BÜYÜK ONUR!
Robin van Persie, Feyenoord'da taraftarlar tarafından Şubat ayının en iyi oyuncusu seçildi.
Fenerbahçe'den devre arasında Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie, taraftarlar tarafından Şubat ayının en iyi oyuncusu seçildi.
"GOLLERİMLE CEVAP VERMEK İSTİYORUM"
Feyenoord'da 5 aydır ödülü Berghuis'in aldığı ödülün Şubat ayında sahibi olan Van Persie, "Onur duydum. Taraftarlara teşekkür ederim. Onların saygısını hissediyorum. Gollerimle cevap vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Robin van Persie, Feyenoord'un resmi internet sitesinden kullanılan oyların %31'ini alarak ödülün sahibi oldu.
Geçtiğimiz günlerde bir sakatlık geçiren Van Persie, Hollanda'da 9 maçta 3 gol attı.
Kaynak: haberinburada
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