ROBİN VAN PERSİE'NİN CEZASI 2 MAÇA İNDİRİLDİ!
Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'nin 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'nin Beşiktaş derbisinden sonra aldığı 3 maçlık cezayı 2 maça indirdi.
Cezası 2 maça indirilen Robin van Persie, Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarında oynayamayacak. Gaziantepspor maçında sahada olacak
kaynak:fanatik
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