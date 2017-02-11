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robin van persie'nin cezası 2 maça indirildi!

ROBİN VAN PERSİE'NİN CEZASI 2 MAÇA İNDİRİLDİ!

Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'nin 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi.

Tarih : 11 Şubat 2017, 14:41
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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'nin Beşiktaş derbisinden sonra aldığı 3 maçlık cezayı 2 maça indirdi.



Cezası 2 maça indirilen Robin van Persie, Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarında oynayamayacak. Gaziantepspor maçında sahada olacak



 



kaynak:fanatik








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