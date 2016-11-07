ROBİN VAN PERSİE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Robin van Persie, Akhisar maçında yaşadığı göz kapağı yırtılması sakatlığının ardından durumunun iyi olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Akhisar maçında yaşadığı göz kapağı yırtılması sakatlığının ardından durumunun iyi olduğunu sosyal medyadan duyurdu.
İşte Robin van Persie'nin açıklamaları...
"Dün gecede yaşadığımız sakatlık sonrası benim için ettiğiniz dualar nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, bana bakan tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum.
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