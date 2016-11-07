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robin van persie'den sakatlık açıklaması

ROBİN VAN PERSİE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Robin van Persie, Akhisar maçında yaşadığı göz kapağı yırtılması sakatlığının ardından durumunun iyi olduğunu açıkladı

Tarih : 07 Kasım 2016, 17:06
Puan Ver : Robin Van Persie'den Sakatlık Açıklaması(10/10)8


Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Akhisar maçında yaşadığı göz kapağı yırtılması sakatlığının ardından durumunun iyi olduğunu sosyal medyadan duyurdu.



İşte Robin van Persie'nin açıklamaları...



"Dün gecede yaşadığımız sakatlık sonrası benim için ettiğiniz dualar nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, bana bakan tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum.








Etiketler: Robin  Van  Persie  Den  Sakatlık  Açıklaması    haber

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