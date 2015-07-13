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robin van persie transferinde inanılmaz tesadüf

ROBİN VAN PERSİE TRANSFERİNDE İNANILMAZ TESADÜF

Fenerbahçe'nin yaz dönemine damga vuran bombası Robin van Persie transferinde ilginç tesadüf...

Tarih : 13 Temmuz 2015, 12:29
Puan Ver : Robin Van Persie Transferinde İnanılmaz Tesadüf(6/10)5


Fenerbahçe'nin yaz dönemine damga vuran bombası Robin van Persie transferinde ilginç tesadüf...



Sarı lacivertliler'in dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği dünyaca ünlü golcü Robin van Persie'yle, Fenerbahçe'nin eski Hollandalı forveti Pierre van Hooijdonk arasında ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.



Sarı Kanarya'nın 2003 yazında Feyenoord'dan transfer ettiği van Hooijdonk tıpkı van Persie gibi 12 Temmuz'da İstanbul'a ayak basmış ve 13'ünde de resmi imzayı atmıştı. Uçan Hollandalı'nın da vatandaşı gibi bugün resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.








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