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robin van persie kahraman gibi

ROBİN VAN PERSİE KAHRAMAN GİBİ

Transfere geniş yer ayıran Hollanda medyası, Van Persie'nin imza töreninde "kahraman ve yıldız" gibi karşılandığını belirtti.

Tarih : 15 Temmuz 2015, 13:49
Puan Ver : Robin Van Persie Kahraman Gibi(8/10)10


Yıldız futbolcu Robin van Persie'nin Fenerbahçe'ye  transferi, Hollanda medyasında geniş yankı uyandırdı.

 

Van Persie'nin imza töreni için Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen  özel programa binlerce taraftarın akın ettiğini hatırlatan gazeteler, Hollandalı  futbolcunun "kahraman ve yıldız" gibi karşılandığını belirtti.

 

"Van Persie kahraman gibi karşılandı" manşetini atan ülkenin en yüksek  tirajlı gazetesi De Telegraaf, binlerce Fenerbahçeli taraftarın havaalanındaki  karşılamadan 48 saat ardından yıldız futbolcuyu yakından görebilmek için bu kez  stada akın ettiğini duyurdu.








Etiketler: Robin  Van  Persie  Kahraman  Gibi    haber

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