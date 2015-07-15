ROBİN VAN PERSİE KAHRAMAN GİBİ
Transfere geniş yer ayıran Hollanda medyası, Van Persie'nin imza töreninde "kahraman ve yıldız" gibi karşılandığını belirtti.
Yıldız futbolcu Robin van Persie'nin Fenerbahçe'ye transferi, Hollanda medyasında geniş yankı uyandırdı.
Van Persie'nin imza töreni için Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen özel programa binlerce taraftarın akın ettiğini hatırlatan gazeteler, Hollandalı futbolcunun "kahraman ve yıldız" gibi karşılandığını belirtti.
"Van Persie kahraman gibi karşılandı" manşetini atan ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi De Telegraaf, binlerce Fenerbahçeli taraftarın havaalanındaki karşılamadan 48 saat ardından yıldız futbolcuyu yakından görebilmek için bu kez stada akın ettiğini duyurdu.
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