

Deneyimli isim sadece 13 maçta ilk 11 sahaya çıkarken, takımın sahaya çıktığı her 100 dakikanın sadece 34'ünde sahadaydı ve 66 dakikasında yoktu. Fiziksel eksikliği nedeniyle Krasnodar kadrosunda olmayan oyuncu bu sezon 3420 dakika sahaya çıkan Fenerbahçe'de bin 1186 dakika süre alırken, bu yüzdesi geçtiğimiz sezon ise yüzde 54,6 olmuştu. Golcü isim 2010 yılından bu tarafa en kötü yüzdeye sahip dönemini yaşarken, daha kötüsünü 2009-2010 sezonunda Arsenal ile 4770 dakikanın bin 573 dakikasında süre alarak ulaştığı yüzde 32,9'luk yüzdesi ile ulaşmıştı.







SEZONLARA GÖRE VAN PERSİE'NİN FORMA GİYDİĞİ SÜRELER VE YÜZDESİ



Sezon Takımın Çıktığı Maç Takımın Oynadığı Süre Persie'nin Oynadığı Süre Yüzde







2016-2017 38 3420 1186 34,6



2015-2016 60 5400 2951 54,6



2014-2015 44 3960 2206 55,7



2013-2014 55 4950 2109 42,6



2012-2013 54 4860 3701 76,1



2011-2012 54 4860 4099 84,3



2010-2011 53 4770 2345 49,1



ORTALAMA 51,1 4602 2656 56,7







kaynak:sabah