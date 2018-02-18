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Robin van Persie Feyenoord'da küllerinden doğdu!

ROBİN VAN PERSİE FEYENOORD'DA KÜLLERİNDEN DOĞDU!

Feyenoord, Hollanda Liginin 24. haftasında sahasında konuk ettiği Heracles'i Robin van Persie'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Tarih : 18 Şubat 2018, 19:20
Puan Ver : Robin Van Persie Feyenoord'da Küllerinden Doğdu!(7/10)3

Hollanda Ligi'nin 24. haftasında Feyenoord, De Kuip Stadı'nda Heracles'i konuk etti. Son şampiyon Feyenoord, Heracles'i 1-0 ile geçti.

FEYENOORD'DA İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Feyenoord'a galibiyeti getiren tek gol, 59. dakikada Robin van Persie'den geldi. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Feyenoord'a transfer olan Hollandalı golcü, 6. maçında 2. golünü atmış oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Robin van Persie, mücadeleye orta sahada başladı.

Bu sonucun ardından Feyenoord, puanını 42'ye çıkarttı ve 4. sırada yer aldı. Heracles ise 27 puanla 12. sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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