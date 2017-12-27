ROBİN VAN PERSİE, 100 LİRALIK VALE ÜCRETİNİ BİLE FENERBAHÇE'YE ÖDETMEYE ÇALIŞTI
Fenerbahçe'nin başındaki en büyük dert olan Robin van Persie, gittiği mekanda valeye ödediği 100 TL'lik ücreti kulüpten almaya çalıştı.
Fenerbahçe'nin Van Persie'den ne kadar dertli olduğunu gösteren bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Hollandalı'nın sözleşmesindeki maddelere göre eşinin araba benzininden çocuklarının özel ders masraflarına kadar bütün harcamaları kulübe fatura ettiği ileri sürüldü.
100 LİRAYI BİLE KULÜBE ÖDETMEYE KALKTI
Fotomaç'ın haberine göre; tabiri caizse evinde değiştirdiği ampulün bile parasını yönetimden ödemesini isteyen Persie'nin son olarak da gittiği bir mekanda valeye ödediği 100 TL'lik ücreti masraf olarak yazdığı ancak kulüp muhasebesinin 'Faturası yok' diyerek ödemeyi reddettiği iddia edildi.
Kaynak: haberinburada
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