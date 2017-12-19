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Roberto Soldado: Taraftarımız rahat olsun

ROBERTO SOLDADO: TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN

Süper Ligin 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Soldado, "Taraftarımızın bizi itme çabası içinde olduklarını görüyorum ama biraz daha rahat olsunlar" dedi.

Tarih : 19 Aralık 2017, 07:50
Puan Ver : Roberto Soldado: Taraftarımız Rahat Olsun(9/10)5

Süper Ligin 16. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve oynadığı son 5 maçta 15 puan topladı. Sarı-Lacivertli ekip Karabük galibiyeti sonrası ligde ikinci sıraya yükseldi. Galibiyeti getiren goller Mehmet Topal ve Valbuena'dan geldi.

71 dakika oyunda kalan Roberto Soldado, yerini İsla'ya bıraktı.

"HEP BİRLİKTE FENERBAHYİ YÜKSEK NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ

İspanyol golcü Roberto Soldado, hep birlikte Fenerbahçe'yi daha iyi yerlere taşıyacaklarına vurgu yaptı.

Deneyimli oyuncu yaptığı maç değerlendirmesinde, "Bizim için üç puan çok önemliydi. Altın değerindeydi. Kazanarak olumlu gidişatı devam ettirdik. Maçın başında rakibimiz işimizi zorlaştırdı. Daha sonra duran toptan bulduğumuz golle maçı kolay hale getirdik. Taraftarımızın bizi itme çabası içinde olduklarını görüyorum ama biraz daha rahat olsunlar. Çok gerginlerdi. Bu acelecilik sahaya da yansıdı. Çok iyi takımımız. Hep birlikte Fenerbahçe'yi en yüksek noktaya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Roberto  Soldado  Taraftarımız  Rahat  Olsun    haber

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