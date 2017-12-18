ROBERTO SOLDADO 7 HAFTA SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Soldado, Süper Lig'de 7 hafta sonra sahaya ilk 11'de çıktı.
Bu sezon Kocaman'ın santrfordaki ilk tercihi Vincent Janssen olmuştu. Hollandalı futbolcunun sakatlığıyla Soldado'ya şans doğdu.
İspanyol golcü, son olarak Süper Lig'in 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Ligde 3 golü bulunan Soldado, bu sezon bir lig maçında 4. kez ilk 11'de forma şansı buldu.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Jose Fernandao da Evkur Yeni Malatyaspor maçından sonra ilk defa bir lig maçında kadroya dahil edildi.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de, Kardemir Karabükspor maçında 3 futbolcusundan yararlanamadı.
Teknik direktör Kocaman, sakatlıkları bulunan Janssen, Alper Potuk ve Mehmet Ekici'yi maç kadrosuna alamadı.
Bu oyuncuların dışında Kocaman, Robin van Persie'yi de maç kadrosuna dahil etmedi.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERDİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Kardemir Karabükspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.
Süper Lig'de son 4 maçını kazanan sarı-lacivertli takım, önemli bir taraftar desteğiyle Kardemir Karabükspor maçına çıktı.
Stadın her iki kale arkası tribünü tamamen dolarken, maçı yaklaşık 40 bin sarı-lacivertli taraftar izledi.
Kardemir Karabükspor'un az sayıdaki taraftarı da takımlarına deplasman tribünden destek oldu.
FİLİSTİN'E DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar açtıkları pankartla Filistin'e destek verdi.
Migros Tribünü'nde sarı-lacivertli taraftarlar, "Kudüs İslamındır ve Filistin'in Başkentidir" yazılı büyük bir pankart açtı.
Kaynak: haberinburada
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