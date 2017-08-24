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ROBERTO CARLOS, ÇOCUĞUNA NAFAKA ÖDEMEDİĞİ İÇİN 3 AY HAPİS CEZASI ALDI


Roberto Carlos, Çocuğuna Nafaka Ödemediği İçin 3 Ay Hapis Cezası Aldı
Tarih : 24 Ağustos 2017, 01:10
Puan Ver : Roberto Carlos, Çocuğuna Nafaka Ödemediği İçin 3 Ay Hapis Cezası Aldı(10/10)6

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen efsane futbolcu Roberto Carlos, evlilik dışı doğan çocuklarından birine nafaka ödemeyi aksattığı için 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çocuğun annesi, Roberto Carlos'un ödemediği nafaka miktarı yaklaşık olarak 65 bin lirayı bulunca mahkemeye başvurdu.

BORCU ÖDERSE CEZA DÜŞECEK

"UOL Esporte"nin haberine göre Roberto Carlos uzlaşma teklif etti. Futbolculuk döneminde büyük paralar kazanan ünlü futbolcu, ekonomik zorluk yaşadığını belirtti ve borcunu taksitle ödemeyi önerdi. Davaya bakan kadın yargıç bu beyanı inandırıcı bulmadı ve Roberto Carlos'u 3 ay hapse mahkum etti. Carlos borcunu ödediği takdirde ceza düşecek.

Roberto Carlos'un dokuz çocuğu var. Üç çocuğu ilk evliliğinden. İkisi şimdiki karısı Mariane Luccon'an. Dört çocuğu ise evlilik dışı ilişkilerden.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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