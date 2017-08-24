ROBERTO CARLOS, ÇOCUĞUNA NAFAKA ÖDEMEDİĞİ İÇİN 3 AY HAPİS CEZASI ALDI
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen efsane futbolcu Roberto Carlos, evlilik dışı doğan çocuklarından birine nafaka ödemeyi aksattığı için 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Çocuğun annesi, Roberto Carlos'un ödemediği nafaka miktarı yaklaşık olarak 65 bin lirayı bulunca mahkemeye başvurdu.
BORCU ÖDERSE CEZA DÜŞECEK
"UOL Esporte"nin haberine göre Roberto Carlos uzlaşma teklif etti. Futbolculuk döneminde büyük paralar kazanan ünlü futbolcu, ekonomik zorluk yaşadığını belirtti ve borcunu taksitle ödemeyi önerdi. Davaya bakan kadın yargıç bu beyanı inandırıcı bulmadı ve Roberto Carlos'u 3 ay hapse mahkum etti. Carlos borcunu ödediği takdirde ceza düşecek.
Roberto Carlos'un dokuz çocuğu var. Üç çocuğu ilk evliliğinden. İkisi şimdiki karısı Mariane Luccon'an. Dört çocuğu ise evlilik dışı ilişkilerden.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar