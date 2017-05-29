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roberto carlos avustralya takımının başına geçiyor

ROBERTO CARLOS AVUSTRALYA TAKIMININ BAŞINA GEÇİYOR

Brezilyalı teknik direktör Roberto Carlos, Avustralya İkinci Ligi'nde mücadele eden South Melbourne'ü, Birinci Lig (A-Lig) lisansı alması halinde çalıştıracak.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 13:43
Puan Ver : Roberto Carlos Avustralya Takımının Başına Geçiyor(10/10)11






South Melbourne Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Roberto Carlos, 2018-19 sezonunda takım sayısının arttırılacağı A-Lig'e yaptıkları başvurunun kabul edilmesi durumunda, takımın teknik direktörlüğünü yapacak.



Inter ve Real Madrid'in yanı sıra Fenerbahçe formasını da giydiği aktif futbol kariyerinde FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, Copa America şampiyonluğu yaşayan Roberto Carlos, Türkiye'de Sivasspor ve Akhisar Belediyespor, Hindistan'da ise Delhi Dynamos'u çalıştırmıştı.



Küme düşmenin bulunmadığı A-Lig'deki takım sayısının, 2018-19 sezonundan itibaren 10'dan 12'ye çıkarılması planlanıyor.

 



 



kaynak:sabah








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