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R.Madrid'de Luca Modric, 3 Yıl Önce Aldığı Ceza Nedeniyle Barça Maçında Yok

R.MADRİD'DE LUCA MODRİC, 3 YIL ÖNCE ALDIĞI CEZA NEDENİYLE BARÇA MAÇINDA YOK

Real Madrid'de Hırvat yıldız Luca Modric, 3 yıl önce Süper Kupa'da aldığı ceza nedeniyle Pazar günü Barcelona ile oynanacak Süper Kupa maçında yer almayacak.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 16:20
Puan Ver : R.Madrid'de Luca Modric, 3 Yıl Önce Aldığı Ceza Nedeniyle Barça Maçında Yok(5/10)1

Real Madrid'e Luka Modric şoku... Hırvat futbolcu, Pazar günü Barcelona ile oynanacak İspanya Süper Kupası maçında cezalı... Hem de 22 Ağustos 2014'te, yaklaşık 3 yıl önce gördüğü kırmızı kart nedeniyle...

ATLETİCO MAÇINDA KIRMIZI KART YEMİŞTİ

Real Madrid, 20 Ağustos 2014'te Atletico Madrid ile oynadığı Süper Kupa maçında 1-1 berabere kalmış, iki gün sonraki maçta da 1- 0 yenilmişti. Atletico'nun kupayı kazandığı o maçın 48. dakikasında sarı kart gören Modric, 90. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışıkalmıştı.

İspanya'da kurallar gereği Modric bu kırmızı kartın cezasını ancak Süper Kupa'da çekebilirdi. Sonraki iki sezon Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda oynayamadı.

RÖVANŞTA OYNAYABİLECEK

2017-18 sezonu başında ise İspanya Süper Kupası Barcelona ile Real Madrid arasında iki El Clasico'ya sahne olacak. Bu maçların ilki 13 Ağustos Pazar günü Barcelona'da oynanacak. Modric bu maçta cezasını çektikten sonra 17 Ağustos'ta Madrid'de oynanacak rövanşta forma giyebilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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