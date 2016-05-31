

Rekabet Kurulunda, rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Yemek Sepeti AŞ'nin sözlü savunması alındı. Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında gerçekleştirildi.







Toplantının açılış konuşmasını yapan Torlak, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti için soruşturma açıldığını anımsatarak, sözü, soruşturma heyetine verdi.







Soruşturma heyeti yetkilileri de şirketin yemek siparişi ve servisi platformlarında hakim durumda bulunduğunu ve "En Çok Kayrılan Müşteri Şartı" uygulamaları ile rakip platformlarda daha iyi koşullar sunulmasının önlenmesinin pazarda dışlayıcı etkiler doğurduğunu ifade etti.







Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ilgili hükümlerinin ihlal edildiği kanaatine ulaştıklarını bildiren heyet yetkilileri, söz konusu şirkete idari para cezası uygulanması gerektiğini kaydetti.







Soruşturma heyetinin ardından söz alan Bol Bol Gıda AŞ Yöneticisi Faruk Kayabaşı ve Grand Fast Food Şirketi Temsilcisi Hakan İmay piyasada haksız rekabet uygulamaları ile karşılaştıklarını ve bu nedenle zor durumda kaldıklarını ifade etti. Kayabaşı, "Kapanma noktasına geldik" derken, İmay ise sözleşmelerinin haksız şekilde feshedildiğini savundu.







Yemek Sepeti AŞ adına söz alan Şahin Ardıyok da şirketlerinin tüketiciler ile restoranları buluşturan bir platform olduğunu belirterek, "Yemek Sepeti öncesinde siparişler, buzdolabının ön yüzündeki 'sticker'lar kadardı. Daha az çeşit, daha az kalite söz konusuydu. Yemek Sepeti'nden sonra sipariş vermek kolaylaştı, düşük işlem maliyeti oluştu. Böylece yüksek tüketici refahını görmekteyiz" diye konuştu.