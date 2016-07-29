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RİZE'NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE FETÖ OPERASYONU


RİZE'NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE FETÖ OPERASYONU
Tarih : 29 Temmuz 2016, 16:41
Puan Ver : Rize'nin Çayeli İlçesinde Fetö Operasyonu(6/10)4


Çayeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla, işadamları Ö.T, T.Y., A.E., M.Ş, M.D., A.Ç. ve N.E. gözaltına alındı. sağlık kontrolünden geçirilen 7 kişi, Çayeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma kapsamında 4 işadamının daha arandığı öğrenildi.



6 POLİS GÖZALTINDA



Öte yandan, Rize Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 6 polis memuru daha gözaltına alındı. Soruşturmada adı açıklanmayan 4’üncü sınıf 1 emniyet müdürü hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı







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