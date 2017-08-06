RİZELİLER ERDOĞAN İÇİN YOLLARA DÖKÜLDÜ, ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığını ziyaret etti. Erdoğan'a yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
Rize'den Erdoğan geçti. Kentteki il başkanlığına giderken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı.
ERDOĞAN RİZE'DE
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığını ziyaret etti. Erdoğan, il başkanlığına gelişinde İl Başkanı Muhammed Avcı ve partililer tarafından karşılandı.
ERDOĞAN'A BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ EŞLİK ETTİ
Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, milletvekilleri ve Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap da hazır bulundu.
VATANDAŞLARI SELAMLADI
İl başkanlığının çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, bir esnafın dükkanını da ziyaret etti.
Kaynak: haberinburada
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