RİZELİ KARDEŞLERDEN GÖRÜLMEMİŞ MİRAS PAYLAŞIMI
Rize'ye bağlı Çiçekli Köyü'nde babadan kalma ev konusunda anlaşmazlığa düşen iki kardeş ilginç ve benzeri duyulmamış bir çözüm buldu.
Rize'nin İkizdere ilçesi Çiçekli Köyü'nde babadan kalma ev konusunda anlaşmazlığa düşen iki kardeş ilginç ve benzeri duyulmamış bir çözüm buldu. Ahşap evi motorlu testere ile ortadan ikiye bölerek paylaşan kardeşlerden biri kendine düşen bölümü yıkıp yerine yeni ev yapınca ortaya da çok ama çok ilginç bir yapı çıktı.
DEVREYE MUHTAR VE HEYETİ GİRDİ
Çiçekli Köyü Anzer Yaylası'nda vefat eden Sabri Kangel'e ait 150 metrekarelik tek katlı ahşap ev oğulları Ali ve Ahmet Kangel'e miras kaldı. İki kardeş arasında ahşap evin yıkılarak yeniden yapılması konusunda anlaşmazlık yaşanınca devreye muhtar ile birlikte köy ihtiyar heyeti girdi.
İKİYE AYIRDILAR
Görüşmelere ragğmen iki kardeşin arasındaki anlaşmazlık çözülemeyince evin paylaştırılmasına karar verildi. Ahşap ev, yapılan ölçümlerin ardından motorlu testere ile ortadan bölünerek iki kardeş arasında paylaştırıldı. Ali Kangel, kendi payına düşen 75 metrekarelik eski evi yıkıp yerine diğer eve bitişik yeni bir ahşap ev inşa edince ortaya da ilginç bir görüntü çıktı.
kaynak:sonhaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar