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rizeli kardeşlerden görülmemiş miras paylaşımı

RİZELİ KARDEŞLERDEN GÖRÜLMEMİŞ MİRAS PAYLAŞIMI

Rize'ye bağlı Çiçekli Köyü'nde babadan kalma ev konusunda anlaşmazlığa düşen iki kardeş ilginç ve benzeri duyulmamış bir çözüm buldu.

Tarih : 12 Kasım 2016, 09:36
Puan Ver : Rizeli Kardeşlerden Görülmemiş Miras Paylaşımı(9/10)6


Rize'nin İkizdere ilçesi Çiçekli Köyü'nde babadan kalma ev konusunda anlaşmazlığa düşen iki kardeş ilginç ve benzeri duyulmamış bir çözüm buldu. Ahşap evi motorlu testere ile ortadan ikiye bölerek paylaşan kardeşlerden biri kendine düşen bölümü yıkıp yerine yeni ev yapınca ortaya da çok ama çok ilginç bir yapı çıktı.



DEVREYE MUHTAR VE HEYETİ GİRDİ



Çiçekli Köyü Anzer Yaylası'nda vefat eden Sabri Kangel'e ait 150 metrekarelik tek katlı ahşap ev oğulları Ali ve Ahmet Kangel'e miras kaldı. İki kardeş arasında ahşap evin yıkılarak yeniden yapılması konusunda anlaşmazlık yaşanınca devreye muhtar ile birlikte köy ihtiyar heyeti girdi.



İKİYE AYIRDILAR



Görüşmelere ragğmen iki kardeşin arasındaki anlaşmazlık çözülemeyince evin paylaştırılmasına karar verildi. Ahşap ev, yapılan ölçümlerin ardından motorlu testere ile ortadan bölünerek iki kardeş arasında paylaştırıldı. Ali Kangel, kendi payına düşen 75 metrekarelik eski evi yıkıp yerine diğer eve bitişik yeni bir ahşap ev inşa edince ortaya da ilginç bir görüntü çıktı.



 



kaynak:sonhaber








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