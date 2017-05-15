

Dünyada, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'Beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin 500 lirayı bulan fiyatlardan satılan beyaz çayın hasat dönemi başladı. Tomurcuk kilo fiyatını bu yıl 500 lira olarak açıklayan Çaykur'un üretimi artırmak için yaptığı çağrı üzerine üreticiler tarlaya girdi.Doğu Karadeniz Bölgesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çay tarımında 4 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulama ile, 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanmaya başlandı. Üreticiden alınan tomurcuk kilo fiyatını bu yıl yüzde 25 artışla 500 lira olarak açıklayan Çaykur, üretimi artırmak için çağrı yaptı.Tarlaya giren üreticiler olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadına başladı.







Rize'nin Çayeli İlçesi Haremtepe Köyü'nde 73 yaşındaki Kenan Çiftçi de beyaz çay hasadı yapan üreticilerden oldu. Beyaz çayın insan sağlığına faydalarını bildiğini ve kendileri için hasadın ek gelir kaynağı olduğunu anlatan Kenan Çiftçi, üreticilere de beyaz çay hasadı yapma çağrısında bulundu.







kaynak:hürriyet