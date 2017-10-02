RİZE'DE KORKUNÇ GÖRÜNTÜ! TOPRAK KAYMASI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!
Rize'nin Güneysu ilçesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Rize'de toprak kayması, dehşet verici görüntüler ortaya çıkardı.
TOPRAK, NEHİR GİBİ AKTI
Rize'nin Güneysu ilçesinin Başaran köyünde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar toprak kaymasına neden oldu.
KORKUNÇ ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
O anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydederek, kelime-i şehadet getiren kadın, "Geliyor koptu orası. Allah'ım oy anam. Koca dağ gitti" ifadelerini kullanırken, başka bir kadın ise görüntüde yakınlarına seslenerek, "Ne yapacağız, Allah'ım geldi girdi buranın altına ne olacak" şeklinde konuşuyor.
Bölgede yağışların bir süre daha etkili olması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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