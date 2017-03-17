RİZE'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNA GİREN ERKEK ORTALIĞI KARIŞTIRDI!
Rize'de, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Dosma Kız Öğrenci Yurdu'na gece yarısı gizlice giren 27 yaşındaki V.A., 3'üncü katta fark edildi.
Çığlıklar atan ve büyük korku yaşayan kız öğrencilerden bazıların saldırısına uğrayan V.A., güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkarılarak polise teslim edildi.
kaynak:milliyet
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