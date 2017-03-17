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Rize'de Kız Öğrenci Yurduna Giren Erkek Ortalığı Karıştırdı!
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RİZE'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNA GİREN ERKEK ORTALIĞI KARIŞTIRDI!


RİZE'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNA GİREN ERKEK ORTALIĞI KARIŞTIRDI!
Tarih : 17 Mart 2017, 12:48
Puan Ver : Rize'de Kız Öğrenci Yurduna Giren Erkek Ortalığı Karıştırdı!(10/10)11


Rize'de, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Dosma Kız Öğrenci Yurdu'na gece yarısı gizlice giren 27 yaşındaki V.A., 3'üncü katta fark edildi.



Çığlıklar atan ve büyük korku yaşayan kız öğrencilerden bazıların saldırısına uğrayan V.A., güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkarılarak polise teslim edildi.



 



kaynak:milliyet






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