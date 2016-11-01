

Rize'nin İkizdere ilçesi Güneyce beldesinde bir kahvehanenin henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla taranması sonrası yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.







Aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan olayda makineli tüfeklerin de kullanıldığı belirtilirken, olayda Yaşar Akyıldız ve Abdullah Öztürk ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybederken, Cemal Oğuz, Hasan Akay, Ahmet Şahin Akyıldız, Hüseyin Yılmaz, Fatih Işık ve ismi henüz belirlenemeyen 1 kişi de yaralandı.