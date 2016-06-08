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RİZE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI


RİZE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI
Tarih : 08 Haziran 2016, 11:57
Puan Ver : Rize'de İki Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı(9/10)6


Rize'de iki Otomobil kafa kafaya çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Akay'ın kullandığı 34 JC 3461 plakalı  otomobil, Menderes Bulvarı eski müftülük sitesi mevkisinde, karşı yönden gelen  Hızır Korkmaz idaresindeki 34 AC 4852 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Akay'ın kullandığı otomobildeki Muzaffer Erdem  (33), Ahmet Emin Emre Mollaibrahimoğlu (22), HASAN (23) ve Emre Kandemir (24),  Fatih Sözen (23), diğer araçtaki Abdül Hekim (32), Hüsamettin (23) ve Cüneyt  Kokmaz (27) yaralandı. Sağlık ekiplerince Rize Devlet ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin  bulunmadığı öğrenildi.








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