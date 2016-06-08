

Rize'de iki Otomobil kafa kafaya çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Akay'ın kullandığı 34 JC 3461 plakalı otomobil, Menderes Bulvarı eski müftülük sitesi mevkisinde, karşı yönden gelen Hızır Korkmaz idaresindeki 34 AC 4852 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Akay'ın kullandığı otomobildeki Muzaffer Erdem (33), Ahmet Emin Emre Mollaibrahimoğlu (22), HASAN (23) ve Emre Kandemir (24), Fatih Sözen (23), diğer araçtaki Abdül Hekim (32), Hüsamettin (23) ve Cüneyt Kokmaz (27) yaralandı. Sağlık ekiplerince Rize Devlet ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.