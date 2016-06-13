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rize'de havalimanı sevinci

RİZE'DE HAVALİMANI SEVİNCİ

TÜRKİYE'de deniz dolgusu ile inşa edilecek Rize- Artvin Havalimanı için Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararının çıkması, Rizeliler'i sevindirdi.

Tarih : 13 Haziran 2016, 13:36
Puan Ver : Rize'de Havalimanı Sevinci(7/10)7


TÜRKİYE'de deniz dolgusu ile inşa edilecek Rize- Artvin Havalimanı için Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararının çıkması, Rizeliler'i sevindirdi.

Rize- Artvin Havalimanı projesi için YPK'nın aldığı karar, Rize'de sevinçle karşılandı. Kararın bir an önce hayata geçirilmesini ve yapım çalışmalarının başlatılmasını beklediklerini ifade eden Rizeliler, gelişime katkı sağlayacak havalimanı projesi ile istihdam ve turizminde olumlu yönde gelişeceğine inandıklarını söyledi.








Etiketler: Rize  De  Havalimanı  Sevinci    haber

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