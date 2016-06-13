RİZE'DE HAVALİMANI SEVİNCİ
TÜRKİYE'de deniz dolgusu ile inşa edilecek Rize- Artvin Havalimanı için Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararının çıkması, Rizeliler'i sevindirdi.
TÜRKİYE'de deniz dolgusu ile inşa edilecek Rize- Artvin Havalimanı için Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararının çıkması, Rizeliler'i sevindirdi.
Rize- Artvin Havalimanı projesi için YPK'nın aldığı karar, Rize'de sevinçle karşılandı. Kararın bir an önce hayata geçirilmesini ve yapım çalışmalarının başlatılmasını beklediklerini ifade eden Rizeliler, gelişime katkı sağlayacak havalimanı projesi ile istihdam ve turizminde olumlu yönde gelişeceğine inandıklarını söyledi.
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