Kestane Balının Mucize Faydaları
Toki Bu Ay Kurayla Bin 261 Konut Satılacak!
Petrol Hırsızlığı Operasyonu: 11 Gözaltı
Ak Parti Teşkilatlarının Yarısı Değişecek
Ümit Özdağ'dan Yeni Parti Açıklaması
Fenerbahçe Yusuf Erdoğan İle Anlaştı
Motorine De Zam Geliyor!
Volvo'dan Tarihi Karar!
Dolar 3.60 Seviyesine Yaklaştı 05-07-2017
Dünyanın En Büyük Kedisi
Ödem Söktüren 10 Besin
Adliyedeki Bankamatik Kartı Kopyacıları Tespit Edildi
Diyanet Kurban Bayramı 2017 Tarihini Açıkladı
Meb'den Lise Yerleştirmelerinde Tercih Robotu Hizmeti
Sahil Şeridinde Polisten Park Eden Araçlara İlginç Şaka
Manisa'da 4.1 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi !
Rize'de Fetö Operasyonu: 12 Gözaltı
Sivas Merkezli Bylock Operasyonu!
Metrobüs Seferlerine Bonzai Engeli!
Hakan Balamir Hayatını Kaybetti

RİZE'DE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI


RİZE'DE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI
Tarih : 05 Temmuz 2017, 11:25
Puan Ver : Rize'de Fetö Operasyonu: 12 Gözaltı(7/10)5


Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.



 



 



 



kaynak:yenisafak








Etiketler: Rize  De  Fetö  Operasyonu  12  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER