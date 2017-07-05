RİZE'DE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI
Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
kaynak:yenisafak
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