RİZE'DE ATATÜRK ANITI, ŞEHİTLER ANITI İLE DEĞİŞTİRİLİYOR!
Rize Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nın yenileme projesi dahilinde Valilik önüne taşınması kararı aldı. Taşınan Atatürk heykeli yerine de 15 Temmuz Şehitler Anıtı yapılmasına karar verdi.
Rize Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nı yenileme projesi dahilinde Valilik önüne taşınması kararı aldı. Taşınan Atatürk heykeli yerine de 15 Temmuz Şehitler Anıtı yapılmasına karar verdi.
Rize Belediye Başkanı AK Partili Reşat Kasap, seçim döneminde '10 Numara Projeler' başlığı altında kamuoyuna açıkladığı Meydan Projesi için geçen yıl çalışma başlattı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yerleştirilen tabelada
yer alan proje çiziminde, Atatürk Anıtı'nın yerine çay bardağı figürü yerleştirilmesi ve anıtın meydandan kaldırılması kararı tepkilere ve tartışmalarına neden oldu.
Tepkiler üzerine açıklama yapan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, meydan projesi inşaatı süresince valilik önündeki tören alanına taşınacağını duyurduğu Atatürk Anıtı'nın daha sonra eski yerine konulup konulmamasına halk oylaması ile karar verileceğini açıkladı. Ancak kamuoyundan gelen tepkiler artınca halk oylaması kararından vazgeçen Rize Belediyesi, Atatürk Anıtı'nın tören alanı olarak belirlenen Valilik önüne taşınmasını kararlaştırdı.
kaynak:mynet
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