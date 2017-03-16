

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin Rize İl Jandarma Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmaya ilişkin örgütle bağlantılı oldukları değerlendirilen 12 jandarma astsubay çavuş ile 1 uzman jandarma kademeli çavuş hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.







Soruşturma kapsamında Rize merkezli, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Diyarbakır, Bitlis, Artvin, Ankara, Kastamonu ve Tunceli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 askeri personel gözaltına alındı. Gözaltı kararı olan diğer şüphelilerin ise arandığı belirtildi.







kaynak:milliyet