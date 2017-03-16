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rize'de askerlere operasyon

RİZE'DE ASKERLERE OPERASYON

Rize merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5 askeri personel gözaltına alındı.

Tarih : 16 Mart 2017, 11:48
Puan Ver : Rize'de Askerlere Operasyon(7/10)6


Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen  FETÖ/PDY'nin Rize İl Jandarma Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmaya  ilişkin örgütle bağlantılı oldukları değerlendirilen 12 jandarma astsubay çavuş  ile 1 uzman jandarma kademeli çavuş hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



 Soruşturma kapsamında Rize merkezli, Bursa, Şanlıurfa, Antalya,  Diyarbakır, Bitlis, Artvin, Ankara, Kastamonu ve Tunceli'de belirlenen adreslere  eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 askeri personel gözaltına alındı. Gözaltı kararı olan diğer şüphelilerin ise arandığı belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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