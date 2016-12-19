

Şehidin naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı Çamlıalan Camisinin avlusuna getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Piyade Çavuş Arif Tuğ, mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Şehidin babası Haydar Tuğ, 'vatan sağ olsun' diyerek eşi ve diğer çocuklarını teskin etmeye çalıştı.







