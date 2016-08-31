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RIZA ZARRAB REDDİ HÂKİM İSTEDİ


RIZA ZARRAB REDDİ HÂKİM İSTEDİ
Tarih : 31 Ağustos 2016, 08:56
Puan Ver : Rıza Zarrab Reddi HÂKim İstedi(0/10)


ABD'de tutuklu yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab, gelecek hafta gerçekleşmesi planlanan duruşması öncesinde reddi hâkim talebinde bulundu.



Zarrab'ın avukatları, taleplerinin gerekçesini, hâkim Richard Berman'ın 2014'teki Türkiye ziyareti sırasında müvekkillerinin aleyhinde yaptığı açıklamalara dayandırdı.








Etiketler: Rıza  Zarrab  Reddi  HÂKim  İstedi    haber

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