RIZA ZARRAB REDDİ HÂKİM İSTEDİ
ABD'de tutuklu yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab, gelecek hafta gerçekleşmesi planlanan duruşması öncesinde reddi hâkim talebinde bulundu.
Zarrab'ın avukatları, taleplerinin gerekçesini, hâkim Richard Berman'ın 2014'teki Türkiye ziyareti sırasında müvekkillerinin aleyhinde yaptığı açıklamalara dayandırdı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar